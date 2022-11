Sanjajo o Matjažu Keku in menjajo trenerje

Serse Cosmi tudi uradno ni več trener hrvaškega nogometnega prvoligaša Rijeke. Predsednik kluba Damir Mišković je slovo 64-letnega Italijana napovedal že pred včerajšnjim gostovanjem Dinama na Rujevici, po njem pa je na hitro sledila tudi uradna odpoved sodelovanja. Zagrebški modri so bili neusmiljeni in nekoč največjim tekmecem za naslov prvaka nasuli kar sedem golov (7:;2). To je bil najhujši domači poraz Rijeke v HNL in drugi najhujši v zgodovini. V domačem moštvu že v tretji zaporedni tekmi ni bilo nekdanjega slovenskega reprezentanta Harisa Vučkića, ki je sezono začel kot kapetan moštva.

»Še nikoli v karieri moštvo, ki sem ga treniral, ni prejelo sedem golov. Zelo bi mi ugajalo, če bi še ostal trener,« se je še nadejal Cosmi, a ne za dolgo.

Pri Rijeki so upali, da bodo ujeli slovenskega selektorja Matjaža Keka, s katerim so osvojili edini naslov hrvaškega prvaka, pokalno pa tudi pod taktirko Simona Rožmana, a to so bile le pobožne želje. Cosmi je bil že tretji trener Rijeke v tej sezoni in jo je vodil na dvanajstih tekmah, od tega deset prvenstvenih. Najbolj boleč poraz je bil pokalni v osmini finala od drugoligaša Bijelog Brda. Rijeka je na osmem mestu s 15 točkami.