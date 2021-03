Sanjski slovenski scenarij: padec Italije in Češke

V nadaljevanju preberite:



Zakaj je današnja odločilna tekma za napredovanje med osem najboljših na stari celini že druga finalna tekam slovenske nogometne reprezentance do 21 let. Je selektor Milenko Aćimović že uresničil cilj pred EP in kako bi lahko presenetil čvrste in organizirane tekmec, ki so oslabljeni, a še vedno favoriti?