Še osmič je zlata žoga pristala v rokah Lea Messija

Argentinec Lionel Messi in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika prestižne nogometne nagrade zlata žoga za leto 2023. Na slavnostni prireditvi v Parizu so danes podelili še nagrade najboljšim strelcem, mladim nogometašem in ekipam v letu 2023.

Nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša – letos je doživela že 67. izvedbo – in od leta 2018 tudi za najboljšo nogometašico tradicionalno podeljuje francoska revija France Football. Slavnostna podelitev je potekala v gledališču Chatelet v Parizu.

Za Messija je to že osma nagrada zlata žoga v karieri po letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 in 2021. Kot dobitnik prestižnega priznanja je nasledil Francoza Karima Benzemaja, ki ga je lani dobil prvič v karieri. Tudi Bonmati je prestižno nagrado dobila prvič, nasledila je rojakinjo Alexio Putellas, ki je bila najboljša v letih 2021 in 2022.

Aitana Bonmati si je nagrado zaslužila z letos osvojenim naslovom svetovne prvakinje s špansko izbrano vrsto, na klubski ravni pa je z Barcelono osvojila špansko prvenstvo in ligo prvakinj. FOTO: Franck Fife/AFP

Messi, ki se je pred sezono 2023/24 iz pariškega PSG preselil k ameriškemu Interju iz Miamija, je bil ključni dejavnik pri osvojitvi argentinskega naslova svetovnih prvakov na lanskem SP v Katarju. Bonmati si je nagrado zaslužila z letos osvojenim naslovom svetovne prvakinje s špansko izbrano vrsto, na klubski ravni pa je z Barcelono osvojila špansko prvenstvo in ligo prvakinj.

Za zmagovalcem so se na prvih petih mestih zvrstili še Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG), Kevin de Bruyne (Manchester City) in Rodri (Manchester City). Pri ženskah je za dobitnico priznanja vrstni red do petega mesta Sam Kerr (Chelsea), Salma Paralluelo (Barcelona), Fridolina Rolfö (Barcelona) in Mary Earps (Manchester United).

Bellingham najboljši mladi nogometaš, Martinez najboljši vratar

Nagrado Kopa, ki jo podeljujejo za mlade nogometaše do 23 let, je za leto 2023 dobil Anglež Jude Bellingham, od letošnje sezone član madridskega Reala, ki je v glasovanju premagal Jamala Musialo (Bayern) in Pedrija (Barcelona). Bellinghamov soigralec v madridskem klubu Vinicius Junior pa je prejel nagrado Socrates, ki jo podeljujejo za delovanje na dobrodelnem področju.

Nagrado za najboljšega strelca, ki nosi ime nemške legende Gerda Müllerja, je dobil norveški zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland. Vratar Emiliano Martinez, svetovni prvak z izbrano vrsto Argentine, pa je prejemnik nagrade Leva Jašina za najboljšega vratarja leta.

Najboljši klub leta pa je, tako kot v prejšnji sezoni, Manchester City. V ženski konkurenci je lovorika najboljšega kluba leta pripadla Barceloni.