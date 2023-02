Selekcija je široka, a premalo je kakovostnih igralcev

Najmanjši slovenski prvoligaški klub Kalcer Radomlje bije bitko na dveh frontah. Tekmovalna je teden dni pred začetkom drugega dela 1. SNL še v mejah rešitve (deveto mesto, 13 točk) in vodi proti dodatnim kvalifikacijam. Organizacijska pa je delno povezana tudi s športnim izkupičkom. Vse niti so v rokah predsednika Matjaža Marinška, podjetnika ter ob nogometnem sopotniku in poslovnem partnerju Metodu Cerarju alfi in omegi kluba.

»Naš trenutni položaj je v skladu s pričakovanji in denarnimi zmožnostmi. Zavedamo se, kje so naše meje, in koliko zmore naš proračun. Je med najnižjimi in skupaj z akademijo vred znaša 1,4 milijona evrov. Zato je položaj na lestvici realen, bi si pa želeli kakšno točko več. Morali smo se prilagoditi na razmere, ki v tem trenutku niso ravno idealne. Kljub vsemu smo ohranili profesionalno raven. Del prilagoditve je tudi prihod trenerja Oliverja Bogatinova, saj nam bo pomagal tudi v drugih vlogah,« je bil odkrit prvi mož zelo uspešnega podjetja Merit HP. Tudi Cerarjev Kalcer sodi v skupino zdravih in uspešnih podjetij, zaradi česar je klub stabilen kljub vsem krizam.

»Če bi se umaknila oba ali vsaj eden od naju, bi bil klub tekmovalno najbrž manj uspešen in bi deloval na nižji organizacijski ravni. Ampak ne bi propadel. Radomlje so zdravo okolje. Prepoznavni smo po dobrem delu z mladimi, odlični infrastrukturi, ki je v celoti v lasti kluba, in vzorni organizaciji različnih turnirjev. Povezani smo z lokalno skupnostjo. Tu domuje tudi ženski klub Radomlje, s katerim nismo organizacijsko povezani. Delujemo samostojno, a le zato, ker ločeni lažje pridobimo denarna sredstva. Skupaj iščemo povezave, ki omogočajo lažjo pot,« je Marinšek opisal delovanje v okolju, ki ima veliko in še več od drugih, a hkrati tudi manj.

Pomanjkljivost ali slabost Radomljanov je, da morajo domače tekme v 1. SNL kljub odlični vadbeni infrastrukturi igrati v Domžalah. FOTO: Blaž Samec/Delko

Večina klubov životari

»Kljub številčni selekcijski bazi imamo manjše težave z dopolnjevanjem selekcij. Manjka nam kakovostne širine, ki je, med drugim, posledica neposrečenih potez krovne nogometne organizacije. Predvsem premajhne denarne pomoči. Po mojih informacijah slovenski klubi v odstotkih povprečnega proračuna prejemajo najmanj denarja v Evropi. Trpijo manjši klubi, kot je naš, ki ustvarjajo igralce. Večina drugih životari. Ne morejo si privoščiti, da bi ustrezno nagradili trenerje. S 300 do 400 evrov plače ne moremo pričakovati, da bodo vzgajali kakovostne igralce. Dokler ne bomo verjeli v svojo stroko in je ustrezno nagrajevali, ne bo razvoja. Če bi vzgojili dovolj igralcev, nam ne bi bilo treba iskati rešitev v povezovanjih s tujimi klubi, kot je bilo naše s Hajdukom. Vprašati se je treba, zakaj iščemo igralce na Hrvaškem. Cenejši so,« je predsednik kluba okrcal NZS.

Spregovoril je tudi o uredbi, ki naj bi omogočila razvoj slovenskih igralcev, in se zavzel za razširitev prve lige na 12 klubov. »Nam novo pravilo škoduje, ker ne moremo računati na pet, šest izposojenih Hajdukovih igralcev, temveč le na tri. Tudi sicer bi lahko krovna organizacija naredila več, če želimo ohraniti konkurenčnost prve lige,« je priznal Marinšek, ki je kot vzoren poslovnež in skrben upravljavec moral poseči po varnostnih ukrepih.

Oliver Bogatinov bo v vlogi trenerja in športnega direktorja. FOTO: Miha Gorela

»S Cerarjem vlagava v nogomet. S poslovnega vidika je vložek v nogomet zelo slaba naložba. Vsako leto bi morali prodati za do pol milijona evrov igralcev, če bi želeli zagotoviti proračun. Nekaj nogometašev se nam je posrečilo prodati, a premalo, in tudi preveliko tveganje je, da bi vsako leto računali na prodajo dveh, treh igralcev. Moramo se obnašati tržno in si ne smemo dovoliti, da bi trošili več, kot lahko. Toda gremo naprej. Prepričan sem o obstanku,« je optimizem še vedno prevladujoči del predsednikove vizije, v kateri je v ospredju tudi izvedba letošnjega največjega klubskega projekta.

»Maja bomo povsem obnovili glavno igrišče. Imelo bo novo travnato površino, zato upam, da bo nekega dne dočakalo tudi tribune in prvoligaške tekme,« je še razkril predsednik.