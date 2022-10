Radomlje še naprej brez domače zmage

V zadnji tekmi razburljivega 12. kola državnega nogometnega prvenstva sta se moštvi izt Radomelj in Nove Gorice razšli brez zmagovalca – 1:1 (1:1).

Glede na prikazano se je dvoboj kar zasluženo končal z delitvijo točk, tako da so Radomlje še naprej edina ekipa, ki v tej domači nogometni sezoni na domačem igrišču še ni prišla do zmage.

V 24. minuti so Primorci povedli, ko je po prodoru po desni strani odbito žogo iz bližine iz ostrega kota v mrežo poslal Marinič. V 37. minuti pa so Radomljani izenačili. Šošić je najprej s strelom od daleč Likarja prisilil v obrambo in udarec iz kota, po njem pa se je isti igralec znašel pri žogi v osrčju kazenskega prostora in izid poravnal na 1:1. Šošić je poskusil tudi v 45. minuti, takrat je bil Likar na mestu.

V drugem polčasu je ritem malce padel, gledalci niso videli kaj prida razburljive predstave. Radomljani bodo v 13. kolu v nedeljo gostovali v Murski Soboti, Gorica pa dan prej na primorskem derbiju v Kopru.