Senegal po zmagi nad Burkino Faso na pragu zgodovine

Nasprotnik Senegalcev, ki še niso nikoli osvojili afriškega naslova, bo zmagovalec drugega polfinala, v katerem se bosta spopadla sedemkratni prvak Egipt in petkratni prvak ter gostitelj letošnjega turnirja Kamerun. Egipčani in Kamerunci veljajo za najuspešnejši afriški državi, medtem ko je Senegal zgolj dvakrat igral v finalu in obakrat izgubil, tudi nazadnje leta 2019 proti Alžiriji.

Tekmo je odločil dvojec francoskega PSG, najprej je v 70. minuti zadel Abdou Diallo, nato v 76. še Idrissa Gueye, a so rumene zvezde uspele znižati izid prek Ibrahima Blatija Toureja v 82. minuti in pripraviti napeto končnico. Pet minut kasneje je senegalske navijače vendarle pomiril odočilni zadetek Sadia Maneja, ki je po podaji za drugi gol na tekmi hladnokrvno zaključil akcijo pred vratarjem za končnih 3:1.