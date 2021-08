Senijad Ibričić je prinesel Domžalčanom prvo zmago

PrvaLiga Telemach, 6. kolo

Standings provided by SofaScore LiveScore

Šesto kolo Prve lige Telemach sta v Kidričevem odprli moštvo, ki sta čakali na prvo zmago. Razveselili so se je Domžalčani, saj so z golomugnali Aluminij, najmanj učinkovito zasedbo dosedanjega dela prvenstva.Prvi polčas je ponudil precej razburljivo predstavo, v kateri so bili uvodoma precej konkretnejši Kidričani. Toda prvi nevarnejši strel je v deseti minuti sprožil Ibričić, poskus kapetana Domžal pa je ukrotil. Sledile so nevarne akcije gostiteljev. V 16. minuti jestreljal,pa je žogo odbil.V 19. minuti jezadel okvir vrat, isti igralec je nato v 25. minuti poskusil s škarjicami, a je bil spet na mesto domžalski vratar. Še v isti minuti so gosti prešli v vodstvo, potem ko je Ibričić prišel do žoge na polovici Aluminija in z dobrih 20 metrov zadel zgornji desni kot domačih vrat za 1:0. Domači so v nadaljevanju tekme pritisnili, toda neuspešno, tako da so tri točke odšle v Domžale.Aluminij : Domžale 0:1 (Ibričić 25.)Kalcer Radomlje – CB24 Tabor 17.00Koper – Maribor 20.15Bravo – Olimpija 17.00Mura – Celje 20.15