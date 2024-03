Senzacionalni mladec od sirotišnice do zgodovinskega gola na Wembleyju

V nadaljevanju preberite:

Ni veliko nogometašev, ki se lahko pohvalijo, da so prvič oblekli dres članske reprezentance svoje države pri 17 letih in štirih mesecih starosti v dvobojih s Kolumbijo in Argentino v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, štiri mesece pozneje na prijateljski tekmi na Wembleyju zabili odločilni gol za zmago z 1:0 proti Angliji in se čez tri dni vpisali med strelce še ob remiju s Španijo (3:3). Pravzaprav je le eden: Endrick. Novi up Brazilcev ima kratek življenjepis, vendar ga je prejšnjo soboto v Londonu in v torek v Madridu obogatil v velikem slogu ter potrdil, da govorice o njegovi nadarjenosti niso iz trte izvite.

Dežela petkratnih svetovnih prvakov je dala ogromno slovitih nogometašev. Danes ne delajo več takšnih, nostalgično razmišljajo Brazilci in željno pričakujejo rojstvo nove legende. daj je na vrsti Endrick Felipe Moreira de Sousa. Doslej je podiral predvsem mladostne rekorde, toda po zelo obetavnem začetku mu kaže izjemno dobro. Ko bo julija dopolnil 18 let, bo uradno podpisal pogodbo z madridskim Realom. Začetke endrickmanije vendarle spremljajo tudi klici k nogometnemu razumu, zakaj?