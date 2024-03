Odkorakal iz zapora, naročil burger in organiziral divjo zabavo

Nekdanji zvezdnik Barcelone in Brazilije Dani Alves je v velikih težavah, zaradi posilstva decembra 2022 je bil nedavno obsojen na štiri leta in pol zaporne kazni. Šel je za rešetke in se pritožil, njegova ekipa odvetnikov je dobila prvo bitko in Alves je lahko položil milijon evrov varščine ter po štirih tednih odkorakal iz zapora.

Nič kaj ne kaže, da bi se Alves v zaporu kesal, takoj po prihodu iz zapora je v svojo vilo v okolici Barcelone naročil burgerje, ki jih je očitno zelo pogrešal, nato je s prijatelji in družino praznoval očetov rojstni dan na večerji v Barceloni, zabava pa se je nato preselila v 4,5 milijona evrov vredno vilo v lasti Alvesa in bivše žene, kjer je zabava trajala do petih zjutraj, poročajo katalonski mediji.

Do konca pritožbenega postopka bo Alves lahko na prostosti, svoj čas pa, kot kaže, namerava kar najbolje izkoristiti.