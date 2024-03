Gruzinci za zgodovino, Grki za okrogli jubilej na euru

Še najmanj 90 minut, največ 120 in morda še enajstmetrovke in znano bo, katere tri od šestih držav se bodo kot zadnje uvrstile na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Današnji nogometni spored se bo začel v poznih popoldanskih urah v Tbilisiju, nadaljeval pa v večernih v Cardiffu in v poljskem Vroclavu, kjer bo gostiteljica Ukrajina.

Stavite na svojega favorita na tujih nogometnih zelenicah. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Prvi polčas dodatnih kvalifikacij, z izjemo trilerja v Zenici, kjer so se favorizirani Ukrajinci skozi šivankino uho privlekli do dvoboja z Islandci, in bolj izenačene bitke v Tbilisiju, kot kaže končni izid (2:0 proti Luksemburgu), ni prinesel negotovih bitk. Še najbolj je dal misliti Slovencem, saj sta bili slovenski tekmici v kvalifikacijski skupini Finska in Kazahstan potolčeni do tal ter prejeli devet golov – Finci štiri proti Valižanom, Kazahstanci pet proti Grkom.

Najboljšega poljskega strelca Roberta Lewandowskega v Cardiffu čaka najzahtevenjši tekmec, ki redko izgublja na domačem štadionu. FOTO: Andrew Boyers/Action Images Via Reuters

Idealisti evropskega duha in realisti z jasnim geopolitičnim sporočilom bi na euru radi videli Gruzijo, Ukrajino in Poljsko. Tri reprezentance z vzhodnega dela Evrope, Gruzija skoraj iz azijskega, bi uravnotežila razmerja sil med zahodom in vzhodom: prvega bi zastopalo 13 držav, drugega 10, ne levo, ne desno, ne sodi Albanija, katere navijači bodo zelo pozorno spremljali bitko sosedov in največjih tekmecev Grkov v Zakavkazju.

V Tbilisiju že od leta 1992, ko je Gruzija postala del evropske nogometne družine, čakajo na veliko pok in uvrstitev na enega od velikih tekmovanj. Zgodovina in tradicija gruzinskega nogometa znotraj nekdanjega sovjetskega imperija sta evropski in uspešni, a nogomet je v obdobju samostojnosti v senci ragbija. Gruzinci so že drugič v dodatnih kvalifikacijah, za covidni euro so jih izločili Severni Makedonci. Izziv, s katerim se morajo spoprijeti, je najbrž še bolj zahteven, kot je bil zadnji. Grki se po letih krize dvigajo in ne gre pozabiti, njihov nastop v Nemčiji bi imel tudi simboliko, saj letos mineva okroglih 20 let od njihove senzacije na Portugalskem.

Nekdanji francoski reprezentant in zvezdnik Bayerna Willy Sagnol bo imel v grškem kolegu, Urugvajcu Gustavu Poyetu, velikega tekmeca. FOTO: Juan Medina/Reuters

Gruzijo je v »red spravil« nekdanji pomemben člen »les bleus« Willy Sagnol. Francoz je v selektorski vlogi od leta 2021, in zdi se, da je nekdanji zvezdnik Bayerna zaradi legionarske podobe reprezentance pravi mož na pravem mestu. Večina reprezentantov igra v tujini, tudi v najmočnejših ligah, Angliji, Španiji, Italiji, Franciji in Nemčiji. Prvi zvezdnik v moštvu 47-letnega Sagnola pa je Napolijev as Kviča Kvarašhelja, ki je bil proti Luksemburžanom kaznovan in se je imel čas nabrusiti za Grke.

Njegov grški kolega je 9 let starejši (56 let) Urugvajec Gustavo Poyet. V skupini, kjer sta bili Francija in Nizozemska, Grčija realno ni mogla pripraviti čudeža, a je nekdanji as v premier league svojo nalogo opravili v ligi narodov z zmago v skupini. Nadgradil pa z najvišjo zmago v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij, ko so Grki že do polčasa zabili štiri gole.

Razmerja sil na stavnicah v vlogo favoritov dajejo Grke, Ukrajince in Valižane, največji avtsajderji pa so Islandci.