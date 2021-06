Sergio Agüero ne ve, kaj bo v Braziliji bolje, kot bi bilo v Argentini

Odločitev o preselitvi letošnjega južnoameriškega prvenstva v Brazilijo, ki jo pretresa močan val pandemije, je vznemirila številne nogometaše, predvsem tiste, ki so preboleli covid-19. Poleg Urugvajcev Luisa Suareza in Edinsona Cavanija se je oglasil tudi Sergio Agüero, ki je po prestopu iz Manchester Cityja k Barceloni odpotoval v domovino, da bi pomagal argentinski reprezentanci v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo in na sporni Copi America.



»Argentina se je pravilno odpovedala organizaciji, zato ne razumem, zakaj bi nam bilo v Braziliji bolje. Navsezadnje poslušamo, kako so tam zaradi ogroženosti zaprli državne meje. Sodim med žrtve koronavirusa in ni mi bilo lahko, zdaj pa niti ne vem, ali nas bodo pravočasno cepili ali ne,« pravi Agüero, ki je danes dopolnil 33 let in je odigral 97 tekem za argentinsko reprezentanco. Zato ga moti, da nogometašev nihče nič ne vpraša.

Nogometaši kot gasilci

»Igralci nimamo pravice niti do mnenja niti do glasovanja. Vsi pričakujejo, da bomo pritekli na štadione in se trudili, da bi vrnili nasmehe ljudem, ki so že dolgo zaprti v svojih stanovanjih in hišah. V primeru letošnjega južnoameriškega prvenstva je ogromno odprtih vprašanj in požarov, mi pa bi jih morali pogasiti domala brez zaščite,« meni izkušeni nogometaš.



Brazilija je gostila južnoameriško prvenstvo tudi pred dvema letoma in v finalu premagala Peru s 3:1, letošnja Copa America pa je predvidena med 13. t. m. in 10. julijem.

