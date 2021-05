Serie A s še večjim slovenskim pridihom

Leo Štulac (levo) je bil eden od najzanesljivejših mož v Empolijevem zmagovalnem pohodu proti serie A. FOTO: Tomi Lombar/Delo

inbosta v prihodnji sezoni okrepila slovensko nogometno posadko v najmočnejšem italijanskem prvenstvu serie A. Koprčan Štulac je napredoval s prvakom serie B Empolijem, Mariborčan Belec pa s Salernitano kot podprvak. Oba sta bila med najzaslužnejšimi igralci za napredovanje. Štulac je igral 36 tekem, Belec je branil na 34 tekmah.Kot tretji se lahko pridruži še, ki se je z Venezio, petouvrščeno, uvrstil v zelo naporne dodatne kvalifikacije, v katerih se najprej pomerijo moštva od petega do osmega mesta. V prvem kolu izločilnih dvobojev se bo Venezia v četrtek, 13. 5., pomerila s Chievom.Zmagovalec dvoboja se bo v polfinalu v dveh tekmah pomeril z Leccejem. Finalni tekmi sta 23. t. m. in 27.V serie A igrajo naslednji slovenski nogometaši:(Inter),(Atalanta),(Genoa) in, ki pa bo v prihodnji sezoni s Parmo igral v drugi ligi.V Italiji, kjer bodo danes in jutri tekme 36. kola (od 38.), je prvak že znan. To je Inter. Atalanta se z Milanom, Napolijem in Juventusom poteguje za uvrstitev v ligo prvakov in ji kaže odlično, saj je na drugem mestu. Do konca prvenstva bo doma igrala z Beneventom (jutri), v gosteh z Genoo in za konec morda še odločilni derbi, doma proti Milanu. Ta najprej gostuje pri Torinu, v predzadnjem kolu pa gosti Cagliari.