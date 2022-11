Šeško bo moral spoznati tudi Mourinha

Na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu so danes izžrebali pare prvega kroga izločilnih bojev v evropski ligi. Benjamin Šeško se bo s Salzburgom za nastop v osmini finala pomeril proti Romi. Med 16 najboljših je neposredno uvrščen Fenerbahče Mihe Zajca, medtem ko se bosta za mesto v osmini finala pomerila Barcelona in Manchester United.

Šeško je s Salzburgom v ligi prvakov osvojil tretje mesto v skupini E za Chelseajem in Milanom ter se moral zadovoljiti z nadaljevanjem sezone v evropski ligi. Za nastop med 16 najboljšimi se bo pomeril z Romo, ki je lani dobila konferenčno ligo, v tej sezoni evropske lige pa je v skupini C osvojila drugo mesto za Betisom.

Februarja na sporedu več privlačnih derbijev

Že v prvem krogu izločilnih bojev se bosta pomerila velikana Barcelona in Manchester United. Katalonci so bili v ligi prvakov tretji v skupini C za Bayernom iz Münchna in Interjem iz Milana, rdeči vragi pa so bili drugi v skupini E evropske lige za Realom Sociedadom. Preostali pari prvega kroga so Juventus – Nantes, Sporting – Midtjylland, Šahtar Doneck – Rennes, Ajax – Union Berlin, Bayer Leverkusen – Monaco ter Sevilla – PSV Eindhoven.

Benjamin Šeško FOTO: Borut Živulović/Reuters

Zmagovalci teh dvobojev se bodo v osmini finala pomerili z najboljšimi iz skupinskega dela. Poleg Zajčevega Fenerbahčeja so to še Arsenal, Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad in Union St. Gilloise. Žreb parov bo 24. februarja prihodnje leto. Prve tekme prvega kroga izločilnih bojev bodo na sporedu 16. februarja, povratne pa teden dni kasneje. Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.

Pari izločilnih bojev evropske lige :

prvi krog:

Barcelona - Manchester United,

Juventus - Nantes,

Sporting - Midtjylland,

Šahtar Doneck - Rennes,

Ajax - Union Berlin,

Bayer Leverkusen - Monaco,

Sevilla - PSV Eindhoven,

Salzburg - Roma;