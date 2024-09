Šeško in soigralci s točko iz Hamburga

Potem ko je naš reprezentančni as Benjamin Šeško pred dnevi zabil gol na tekmi lige prvakov v Madridu (njegov Leipzig je takrat sicer izgubil proti Oblakovem Atleticu z 1:2), ga tokrat ni bilo med strelci.

Leipzig se je na zadnji tekmi 4. kola nemškega nogometnega prvenstva v gosteh proti St. Pauliju razšel brez golov. Slovenski reprezentančni napadalec je v Hamburgu pri povratniku v bundesligo igral do 74. minute, medtem ko rojaka Kevina Kampla ni bilo v kadru Leipziga zaradi poškodbe mišice.

Za St. Pauli, ki sicer slovi po izjemno zvestih in glasnih navijačih, štadion Millerntor pa je podoben nekdanjim iz angleških delavskih mest, je bila to prva točka v sezoni. Šeško in soigralci so bili pogosteje pri žogi kot gostitelji (v odstotkih 62:38), pri strelih na vrata pa je bilo razmerje v prid Leipziga 5:4.