Šeško je zelo dober igralec, bilo bi dobro, če bi igrala skupaj

Slovenska nogometna reprezentanca, ki je v Dohi na pripravah in kjer bo odigrala prijateljski tekmi s Hrvaško v soboto ob 15.00 in s Katarjem v torek ob 18.30, bo šele danes v polni postavi. Kot zadnji se bo pridružil Petar Stojanović, ki bo zaradi predhodnih zdravstvenih težav prispel z rahlo zamudo. Zdravstvene težave je imel v zadnjem obdobju tudi Andraž Šporar, ki pa je že pred tem dobre volje prišel v državo gostiteljico letošnjega svetovnega prvenstva. »Zadnjih osem dni sem bil zunaj pogona, ker sem imel visoko telesno temperaturo, tako da sem malce iz ritma. Toda pred tem sem odigral veliko število zahtevnih tekem, tako da ga bom hitro spet ujel,« je na spletni novinarski konferenci povedal napadalec angleškega drugoligaša Middlesbrougha, pri katerem je v tej sezoni dosegel osem zadetkov.

V reprezentanci jih je doslej zbral pet, tako da si tudi v tem pogledu želi popraviti statistiko. Do zdaj je v izbrani vrsti večinoma igral kot edini pravi napadalec v postavitvi 4-2-3-1, mogoče pa bo selektor Matjaž Kek - kar je nakazal že jeseni - v Dohi preizkusil tudi različico z dvema napadalcema, in sicer z velikim upom Salzburga Benjaminom Šeškom. »Kar mene zadeva, v klubu tako ali tako igramo z dvema napadalcema, tako da sem vajen sistema. Šeško pa je zelo dober igralec in bi bilo dobro, če bi igrala skupaj. Toda to je odvisno od selektorja. Sva pa dovolj različna tipa napadalcev, da lahko igrava skupaj,« je pojasnil Šporar, ki se je kot nekdanji igralec in večni navijač Olimpije dotaknil tudi spremembe na trenerski klopi ljubljanskega kolektiva.

Zmaji potrebovali veliko ime

Dina Skenderja je namreč zamenjal sloviti Robert Prosinečki. »Mislim, da je Olimpija potrebovala veliko ime na klopi. Kakovost v ekipi je, ampak upam, da bo Prosinečki nizal boljše rezultate kot njegov predhodnik,« je dejal 28-letnik. Reprezentančno manj izkušeni Žan Karničnik se je dotaknil igranja v svojem novem klubu Ludogorcu, kjer pravi, da gre vse po načrtih. Cilji so tam jasni, ekipa, ki jo vodi Ante Šimundža, meri na naslov bolgarskega prvaka in ji trenutno dobro kaže, saj zanesljivo vodi na lestvici. Po Karničnikovem mnenju pa so cilji reprezentančne akcije v puščavskem Katarju tudi preizkusi novih pristopov. »Vemo, da sta pred nami dve težki tekmi. Vsekakor imamo več časa za vadbo, za poskusiti kaj novega, toda moramo s seboj odnesti tudi dober rezultat. Kljub temu, da gre za pripravljalni tekmi, moramo biti tekmovalni.«

To sicer obljubljajo tudi v hrvaškem taboru. »Ko omenjamo 'team building', ne mislimo, da bomo v Dohi ležali na plaži in pili pivo. V Katar gremo opravit resen posel. Selektor je najavil, da bo proti Sloveniji in Bolgariji poskusil neke nove različice v naši igri. Seveda na prijateljskih tekmah pritisk ni takšen, kot na pravih, toda pristop bo maksimalen,« je za hrvaško nogometno zvezo povedal branilec Borna Barišić. Hrvaška je Slovenijo nazadnje v zadnjih kvalifikacijah premagala doma s 3:0, v Ljubljani pa izgubila z 0:1. Sicer pa sta se vrsti merili še devetkrat, Hrvati so zmagali šestkrat, preostale tri tekme pa so se končale brez zmagovalca.