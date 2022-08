Šeško odmeven prestop začinil z drugim golom v sezoni

Benjamin Šeško je po torkovi potrditvi, da bo s prihodnjo sezono oblekel dres nemškega prvoligaša Leipziga, zadržal svoje mesto v začetni enajsterici Salzburga, trener Matthias Jaissle pa se za hrbet radeškemu asu in poletni okrepitvi Fernandu tudi tokrat postavil Hrvata Luko Sučića.

Prav kmalu 20-letni vezist po rodu iz Linza, ki je podobno kot Šeško profesionalno kariero v Avstriji začel pri drugoligašu Lieferingu, je bil podajalec za uvodni gol rdečih bikov v 20. minuti, pod katerega se je podpisal nekdanji up beograjskega Partizana Srb Strahinja Pavlović. Šeško je po akciji s Fernandom v 41. minuti povišal na 2:1 in se v petem uradnem nastopu v sezoni razveselil že svojega tretjega gola, drugega v prvenstvu. Igro je zapustil v 75. minuti, ko je moral prepustiti mesto Juniorju Adamuju. Še en hrvaški nogometaš, nekdanji član Celja Dario Vizinger, je v enem zadnjih napadov postavil končni izid 2:1.

Na vrhu lestvice še naprej vsaj rahlo presenetljivo vztraja LASK, ki je tokrat z 2:0 doma premagal Rapid. Dunajčani bi z zmago prevzeli vodilni položaj iz rok Linza, za katerega so denimo v karieri nastopali tudi Aleš Čeh, Sašo Udovič, Milan Osterc, Željko Milinović in Milivoje Novaković, a so se morali gostje na koncu zadovoljiti zgolj s prvim porazom v sezoni in trenutno petim mestom. Dvoboj sta v prvem polčasu odločila Thomas Goiginger (10. minuta) in Keito Nakamura (43.).