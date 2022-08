Šeško za 24 milijonov v Nemčijo, ostaja rdeči bik

Zdaj je uradno. Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško je podpisal petletno pogodbo z nemškim prvoligašem RB Leipzigom (do 2028), a se bo v bundesligo preselil leta 2023 in v tej sezoni še igral za avstrijski Red Bull Salzburg. Prestop naj bi bil vreden 24 milijonov evrov, je potrdil tudi Transfermarkt.

Devetnajstletni napadalec Šeško naj bi se tako prihodnje leto pridružil rojaku Kevinu Kamplu. V Leipzig pa se takoj vrača Timo Werner, ki je bil nezadovoljen pri Chelseaju.

Benjamin Šesko je v Salzburgu dokazal, da je vrhunski napadalec. FOTO: Andreas SchaadGetty Images

Šeško se je Salzburgu leta 2019 pridružil iz Domžal za 2,5 milijona evrov. Za Slovenijo je v 13 nastopih dosegel dva gola. Postal je že 19. igralec, ki je prestopil iz Salzburga v hčerinski Leipzig. Za Ratečana so se zanimali tudi Manchester United, ki naj bi bil pripravljen odšteti 45 milijonov evrov, ter Paris SG in Chelsea. A je izbral manj tvegano pot, saj mu bo Leipzig dal več časa, kot bi ga imel pri omenjenih velikanih.

Šeško je za Salzburg v prejšnji sezoni na 37 tekmah zbral 11 golov in sedem podaj. S 195 centimetri in hitrostjo spominja na Norvežana Erlinga Haalanda, ki že blesti v dresu Manchester Cityja.

Šeško je vesel, da mu ni treba razmišljati o prihodnosti. »V zadnjih tednih sem o sebi slišal in prebral veliko. A večina ni imela prav veliko skupnega z realnostjo. Da bi naredili konec ugibanjem in da se lahko osredotočim na svoje delo v Salzburgu, je zame pomembno, da je že zdaj določen naslednji korak v moji karieri. Želim kar največj jasnosti, kako bo ta potekala v prihodnje. Osebno pa se zame ni spremenilo nič, še vedno bom dal vse od sebe za Red Bull Salzburg in v prihajajoči sezoni imamo veliko ciljev.«