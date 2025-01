Šeško že kot najstnik hitrejši kot Goran Dragić, Roglič kot suženj

V nadaljevanju preberite:

Vrhunski športniki premikajo meje možnega, ob postavljanju rekordov pa telo včasih ne zdrži izjemnih obremenitev. Takrat na vrsto pride dr. Mit Bračić, v mlajših kategorijah nadarjen atlet, ki se je po predčasnem koncu športne poti zaradi poškodbe usmeril na področje telesne priprave in fizioterapije. Sodeloval je s številnimi uglednimi imeni slovenskega športa, od Gorana Dragića do Uroša Zormana in Benjamina Šeška. Prepričan je, da se znanje v ligi NBA z evropskim ne more meriti, tudi poškodbam Luke Dončića bi se bilo s pravilno obravnavo moč izogniti.

Vaša kariera je tesno povezana z vrhunskim športom, s kom sodelujete?

Preizkusil sem se v veliko športih, 15 let sem preživel v košarki, delal sem s slovenskimi NBA igralci, od Gorana Dragića in Boštjana Nachbarja pa do Luke Dončića, veliko sem delal tudi v rokometu z Urošem Zormanom in reprezentanco v času Borisa Denića. Sodeloval sem s smučarskimi skakalci, v tujini sem delal tudi na Kitajskem, veliko je bilo vsega skupaj. V zadnjih letih se bolj posvečam fizioterapiji in sodelovanju s športniki doma, zaradi majhnih otrok so se nekoliko spremenile prioritete.

Pri vas na kliniki je bil tudi Benjamin Šeško.

Z Benjaminom se poznava že dolgo, prvič je bil pri nas leta 2018 še kot 14-letni najstnik. Takoj je pokazal potencial, v sezoni pri Krškem je dosegel kar 59 golov. Že takrat je bil visok 191 cm, na testih agilnosti in šprinta je bil izjemen, že pri 14-ih je bil hitrejši na 100 metrov kot Goran Dragić. Že takrat ga je odlikovala kombinacija hitrosti in višine, tako kot Dragić, Kranjec in še kdo je imel izjemne delovne navade, vedno je želel narediti raje serijo več kot serijo manj. Že takrat sem mu rekel, da bo nekoč igral pri Realu, ima vse predispozicije vrhunskega športnika.

Med najbolj izpostavljenimi športniki, ki so bili v vaši obravnavi, je Primož Roglič. Kako je prišlo do sodelovanja z njim?

Leta 2022 je večkrat prišel k meni v kliniko na rehabilitacijo. Prvo poškodbo kolena sva hitro uspela sanirati, nato je pred sezono nekoliko spremenil nastavitve na kolesu in ker lahko proizvede takšno moč, s katero poganja pedala, je mečna mišica popustila, tako da sva sanirala tudi to. Druga rehabilitacija pa je bila po grdem padcu na dirki po Franciji leta 2022, takrat mi kot fizioterapevtu res ni bilo prav, da je v takšnem stanju moral odpeljati še nekaj etap.