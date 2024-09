Koliko je vreden Sheyi Ojo, ki želi navdušiti mariborske navijače?

Navijači NK Maribor so zastrigli z ušesi, ko je vodstvo kluba v zadnjem hipu pripeljalo nekaj okrepitev. Najbolj jim je zazvenelo ime Sheyi Ojo, predvsem zato, ker je bil član Liverpoola in mlajših angleških selekcij. Je 27-letni 179 cm visoki desnokrilni igralec, močnejšo ima levo nogo. Rodil se je v Hemel Hempsteadu na SZ Londona.

Sheyi Ojo je pri 14 letih prestopil v Liverpool, ki je nižjeligašu MK Dons odštel 2,5 milijona evrov odškodnine. Za Liverpool je Ojo sicer zbral le osem nastopov. Že leta 2015 so ga namreč napotili na kaljenje v druge klube. Kot posojeni igralec je nastopal za Wolves, Fulham, Rangers, pot ga je zanesla v francoski Reims, leta 2022 je podpisal za Cardiff, ki ga je po enem letu posodil v belgijski Kortrijk. V Maribor je prišel kot prost igralec, podpisal je dveletno pogodbo. Na Transfermarktu je vreden 800.000 evrov. Veljal je že tri milijone.

Čeprav bi lahko nastopal tudi za Nigerijo, je bil član angleških selekcij od 16 do 21 let. Zdaj je star 27 let in ima eno zadnjih priložnosti, da potrdi talent. Na družbenih omrežjih izstopa njegov gol za Rangers proti Feyenoordu leta 2019 v evropski ligi.

»Spomnim se tekem Maribora proti Liverpoolu. Ko sem izvedel za zanimanje Maribora, sem že bil seznanjen, da gre za največji klub v državi z bogato zgodovino. Privilegij je biti tukaj, lahko naredimo velike stvari skupaj. Igranje v Sloveniji bo pomenilo drugačen, a prijeten izziv. Verjamem, da se mi bo uspelo hitro prilagoditi na novo okolje. Ljudje so zelo prijazni do mene, vsi v štabu, soigralci. Igral sem že proti Sloveniji v mlajših reprezentančnih selekcijah, znan mi je način igre tukajšnjih ekip. Želim dodati ekipi svojo hitrost, navduševati navijače in izraziti svoje kakovosti na najboljši način, s preigravanjem ter kombinatoriko. Tukaj sem, da prispevam svoj delež k uresničitvi klubskih ciljev,« je za klubsko spletno stran povedal Ojo, ki je že treniral z ekipo.

Maribor so pred koncem prestopnega roka okrepili tudi Ganec Benjamin Tetteh, Portugalec Andre Sousa, Madžar György Komaromi in povratnik Luka Krajnc Ekipa Anteja Šimundže bo v nedeljo v 1. SNL gostila Koper.