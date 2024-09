Tri okrepitve za novi mariborski vzpon

V mariborskem nogometnem taboru so bili zelo dejavni ob koncu prestopnega roka, saj so se klubu pridružili trije novi igralci. Anglež Sheyi Ojo, Ganec Benjamin Tetteh in Portugalec Andre Sousa bodo občutno spremenili podobo moštva, so zapisali pri Mariboru, pri čemer pa kadrovanje še ni končano.

Sedemindvajsetletni Ojo z angleškim in nigerijskim potnim listom je odraščal v akademiji Liverpoola, med bojem za mesto v ekipi rdečih, kjer je zbral 13 nastopov, pa bil posojen v Glasgow Rangers, Fulham, Wolverhampton, Millwaall in Reims. Nato je prestopil v Cardiff, po vmesni posoji v belgijski Kortrijk pa prihaja v Ljudski vrt kot prost igralec. Podpisal je dveletno pogodbo, so zapisali vijoličasti.

Sedemindvajsetletni Tetteh, sedemkratni ganski reprezentant, bo v vijoličastem do konca sezone na posoji iz Metza, obrambo Maaribora pa bo okrepil 26-letni Spusa. Ta je nazadnje igral za Nacional z Madeire, podpisal pa je pogodbo do konca sezone 2024/25 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

»Kot je bilo napovedano, je bil namen v načrtni širitvi kadra z okrepitvami na želenih igralnih položajih. Storili smo, kar smo si želeli. Pripeljali smo nekaj igralcev, ki bi bili nekoč nedosegljivi. Vsi trije novi nogometaši pomenijo dodano vrednost. Sestavljamo ekipo, za katero menimo, da lahko uresniči zastavljene cilje v boju za naslov državnega prvaka in pokalnega zmagovalca,« je med drugim za klubsko spletno stran povedal športni direktor Marko Šuler.