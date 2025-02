Oblakova mreža se ni tresla, Atletico na vrhu

Nogometaši madridskega Atletica so v tekmi 25. kroga španske lige v gosteh premagali Valencio s 3:0. Slovenski vratar Jan Oblak in soigralci so tako začasno skočili na prvo mesto lestvice s 53 točkami, a ga lahko že do večera spet izgubijo, če bo Barcelona v današnji zadnji tekmi premagala Las Palmas.

Po prejšnjem krogu, ko sta oba madridska kluba igrala le neodločeno, Barcelona pa je zmagala, so se Katalonci vrnili na vrh lestvice. A razlike so majhne, pred 25. krogom sta imela Barcelona in Real po 51 točk, Atletico pa 50. V tem krogu je svoje delo prvi opravil Oblakov Atletico. V obračunu z ekipo, ki se v tej sezoni bori za obstanek in potrebuje vsako točko, so bili atleti boljši. Domače je načel Julian Alvarez v 12. minuti, isti igralec je nato povišal v 30. minuti. V nadaljevanju so bili domači podjetnejši, toda slovenski vratar ni imel preveč dela. So pa gostje po hitrem protinapadu v 86. minuti postavili piko na i, zadel je Angel Correa.

Španija, 25. kolo:

Petek:

Celta Vigo – Osasuna 1:0

Sobota:

Alaves – Espanyol 0:1

Rayo Vallecano – Villarreal 0:1

Valencia – Atletico Madrid 0:3

Las Palmas – Barcelona (21.00)

Nedelja:

Athletic Bilbao – Real Valladolid (14.00)

Real Madrid – Girona (16.15)

Getafe – Betis (18.30)

Real Sociedad – Leganes (21.00)

Ponedeljek:

Sevilla – Mallorca (21.00)