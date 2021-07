Šimundža hvali Obradovića: Pokazal, zakaj je najboljši vratar v Sloveniji

Zadovoljstvo tudi v domačem taboru

Na štadionu Toše Proeski so muraši sploh v prvem delu prvega polčasa prikazali dobro predstavo in hitro zapretili vratom tekmeca. Nagrajeni so bili v 28. minuti, ko je najstrožjo kazen izkoristil. A treba je priznati, da so črno-beli tudi z nekaj sreče ohranili prednost pred prvim odhodom v slačilnice in tudi v zadnjih minutah drugega polčasa. Najprej je precej velikodušno dosojeno enajstmetrovko s strelom mimo vratzapravil rekorder makedonske lige, nato pa je Obradović z dvema ključnima posredovanja v zadnjih minutah drugega dela tekme ohranil svojo mrežo nedotaknjeno.»Izredno zahtevna tekma, borbena. Bili smo pragmatični in tekmovalni, tudi z nekaj sreče smo prišli do zmage. Po prvi nikoli ni konec, moramo oddelati še drugo tekmo. Ta rezultat bomo pozabili. Imeli smo še tri lepe priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Na drugi strani pa je bil Obradović na visokem nivoju, tako kot cela ekipa in vidi se, zakaj je najboljši vratar v Sloveniji,« je v izjavi za klubsko spletno stran povedal trenerNa novinarski konferenci je dodal: »Ta rezultat nam ne zagotavlja ničesar. Videli smo, da ima Škendija individualne kvalitete, nič ni odločeno. Ne bom rekel, da je Obradović rešil tekmo s svojimi obrambami, a dokazal je, da je med najboljšimi vratarji v Sloveniji.«Poraženi strategje menil, da so bili rdeče-črni boljši nasprotnik, izrazil pa je prepričanje, da bo zamujeno Škendija nadoknadila že naslednji teden v Fazaneriji. Spomnimo: Evropska nogometna zveza (Uefa) je letos ukinila pravilo gola v gosteh, kar velja že za prve tekme kvalifikacij.»Da, statistika kaže na to, da smo bili nocoj boljši, imeli smo naše priložnosti, prevladovali, a nam ni uspelo. Če ne dosežeš gola, potem ne moreš pričakovati dobrega rezultata. Prepričan sem, da bomo na povratni tekmi imeli svoje priložnosti, da povrnemo tisto, kar smo zamudili danes. Nič nam ni potrebno spreminjati, igrati moramo tako, kot smo igrali danes, verjeti moramo vase in zgolj zabiti gole, kar na koncu naredi razliko,« je menil Gjoka.