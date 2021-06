Slavje na pokopališču slonov: Atletico Colon prvič prvak

Nogometaši moštva Club Atletico Colon so prvič v zgodovini osvojili naslov državnih prvakov v Argentini. Ekipa iz province Santa Fe je v odločilni tekmi v petek ugnala Racing Club (3:0) in prišla do premiernega pokala za najboljšo ekipo v državi.Na stadionu Bicentenario v San Juanu, ki je izjemoma gostil odločilni obračun, so za Colon zadeli(58. minuta),(72.) in(86.). Colon je eden večjih argentinskih klubov s številnimi navijači po vsej državi. A doslej naslova prvaka še ni osvojil. Najbližje je bil leta 1997, ko je ekipa zasedla drugo mesto.Njihov domači stadion v Santa Feju navijači neuradno kličejo kar El Cementerio de los Elefantes (pokopališče slonov), potem ko je v Santa Feju nekoč izgubil tudi brazilski Santos z velikim, kasneje pa so tam »padli« tudi številni drugi velikani južnoameriškega nogometa v 105-letni zgodovini kluba.