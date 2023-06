Vinčić na derbiju v Rotterdamu, Hrvati v boj že danes

Druga junijska sreda prinaša začetek zaključnega turnirja Uefine lige narodov. Letošnji turnir gostuje na v dveh nizozemskih mestih, za naslov zmagovalke se potegujejo štiri nogometne reprezentance, ki so bile najboljše v skupinah lige narodov A1, A2, A3 in A4.

Drevi se bosta v Rotterdamu merili Nizozemska in hrvaška, jutri v Enschedeju še Španija in Italija, na tej tekmi pa bo delil pravico glavni sodnik Slavko Vinčić. Omenjene štiri reprezentance so v kvalifikacijah za euro 2024 umeščene v skupine s po petimi ekipami, zato junija ne bodo igrale kvalifikacijskih tekem.

Nizozemski selektor Ronald Koeman FOTO: Koen Van Weel/AFP

Današnji derbi bo na štadionu Feyenoorda, ki sprejme 51.000 gledalcev, med njimi pa bo najmanj 15.000 hrvaških navijačev. Nizozemski branilec Matthijs de Ligt bo zaradi poškodbe izpustil nastop. Član Bayerna si je na treningu poškodoval mečno mišico.

Zmagovalka lige narodov 2022/23 bo prejela 10,5 milijona evrov, poražena finalistka milijon in pol manj. Polfinale lige narodov, danes: Nizozemska – Hrvaška (20.45); četrtek: Španija – Italija (20.45); tekma za 3. mesto bo v nedeljo ob 15. uri, finale ob 20.45.