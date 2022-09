Slovenci bodo nadzirali tekmi v Dublinu in St. Gallnu

Septembrsko okno nogometne lige narodov je prineslo dve tekmi Slovenije proti Norveški in Švedski, aktivni pa so bili še nekateri izpod dežnika NZS. Potem ko je bil Slavko Vinčić glavni sodnik na tekmi Nemčije in Madžarske, ki je presenetljivo pripadla našim severovzhodnim sosedom, bodo funkcionarji NZS aktivni tudi danes.

Rade Obrenović bo glavni sodnik v Dublinu, kjer se bosta merili Irska in Armenija, sodnik VAR bo Matej Jug, četrti sodnik pa David Šmajc. Častni predsednik sodniške organizacije Vlado Šajn bo nadziral delo najboljšega sodnika BiH Irfana Peljta, ki bo delil pravico v St. Gallnu na dvoboju Švice in Češke.