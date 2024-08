Kek predstavil izbrance za tekmi z Avstrijci in Kazahstanci (VIDEO)

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil sezonam igralcev, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah nove sezone lige narodov. Večjih presenečenj ni v moštvu.

Po koncu reprezentančne kariere ni več zraven Vida Belca. »On je dal ogromno, mogoče je bil v senci, ampak tudi tisto je bilo veliko pomembnejše, kot si marsikdo predstavlja,« je glede Belčevega slovesa dejal Kek.

Benjamin Verbič in Miha Blažič »se še iščeta« in ju prav tako ni zraven, obenem pa bo selektor katerega od igralcev pustil igrati za izbrano vrsto do 21 let, ki jo v tem ciklusu čakata pomembni tekmi za preboj na EP. Tako je selektorju U21 Milenku Aćimoviću prepustil tudi Adriana Zeljkovića in tudi zaradi tega je na članskem seznamu po dolgem času spet vezist Rijeke Dejan Petrovič.

Jasno pa je, kaj bo pomembno po EP. »Zdaj smo na neki tehtnici. Če boš živel na slavi EP in se začel naslajati in misliti, saj zdaj pa ni treba več iti na glavo, boš hitro kaznovan. Treba je pokazati, da si te uspehe in pozitivno ozračje zaslužimo, ne pa postati vzvišeni,« je poudaril Kek.

»Kdor bo to sprejel, bo zraven, kdor ne, pa ga ne bo. Kdor ne bo igral po utečenih notah in živel v utečenem ritmu ... Lahko imaš slab dan, ampak vnema, odnos morata biti prava ali še na višji ravni. Prvič se je začutil tudi v nogometu nek nacionalni naboj pred EP in na njem. Ampak to je mimo,« je opozoril Kek in izpostavil tudi to, da Slovenija ni zmagala na zadnjih petih tekmah.

V skupini z Avstrijo, Kazahstanom in Norveško

Slovenija bo v ligi narodov B igrala v skupini 3. V njej so še Avstrija, Kazahstan in Norveška. Prvo mesto vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višjo raven, tretje v kvalifikacije za obstanek, četrto pa nazaj v ligo C.

Naši nogometaši bodo uvodni tekmi igrali doma v Stožicah, kjer bodo 6. septembra ob 20.45 tam gostovali Avstrijci, tri dni pozneje ob enakem času pa še Kazahstanci. Oktobra bo slovenska vrsta gostovala na Norveškem in v Kazahstanu, novembra pa bo najprej gostila Norvežane, nato bo gostovala pri Avstrijcih.

Naši severni sosedi, ki imajo na seznamu tudi napadalca Maribora Arnela Jakupovića, bodo tako tudi prvi tekmeci Kekovih izbrancev. Nazadnje sta se ekipi srečali v kvalifikacijah za EP 2020, tako doma kot v gosteh so bili boljši Avstrijci z 1:0. Moštvi sta odigrali tudi dve prijateljski tekmi, eno so dobili Avstrijci s 3:0, prvo medsebojno leta 1997 pa Slovenci z 2:0.

Avstrija je na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) na 22. mestu, Slovenija je 52., Kazahstan, drugi tekmec v ligi narodov, pa zaseda šele 109. mesto. S slednjim se je naša vrsta merila v kvalifikacijah za zadnje EP, na katerem je prišla v osmino finala. Doma in v gosteh je bila boljša z 2:1.

Seznam igralcev za Avstrijo in Kazahstan:

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle).

Branilci: Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Orlando City), Erik Janža (Gornik Zabrze), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec).

Vezisti: Jasmin Kurtić (Südtirol), Josip Iličić (Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jan Mlakar (Pisa), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrović (Rijeka).

Napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Celar (QPR), Žan Vipotnik (Swansea City).