V Stožicah bitka za veliki finale na Dunaju

V nadaljevanju preberite:

Današnja prva tekma v zadnjem paketu tekem v ligi narodov za slovensko nogometno reprezentanco je ključna. Z zmago proti Norveški, ki je pred mesecem dni v Oslu "na levi nogi" ujela eno od najbolj čvrstih moštev in obramb v Evropi, bi se z veliko verjetnostjo prebila v drugi kakovosten boben za žreb kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 in si zagotovila najmanj obstanek v B razredu reprezentanc v LN.

A po vrsti, kot vselej zahteva vrednotenje selektor Matjaž Kek. »Tekmi sta prelomni. Pogledujem navzgor in navzdol. Že zdaj imamo točko več kot v prejšnji ligi narodov. Ampak zaradi spremembe načina tekmovanja še nimamo zagotovljenega obstanka v ligi B, lahko pa napredujemo v ligo A. Dobro je, da smo odvisni od sebe,« je svojo različico dojemanja finiša lige narodov predstavil Kek, ki je, potem ko je dal jasno vedeti, da se vsi zavedajo moči in kakovosti 48. reprezentance na lestvici Svetovne nogometne zveze (Slovenija je 52.), z veseljem razkril, kaj je opazil že po treningu in pol.

Najbolj pomenljiv je nastop Karničnika. »Pametno se bomo morali odločiti o razporeditvi minutaže na tem zelo pomembnem položaju za Petrom Stojanovićem. Veliko se dogaja na tej strani. Res dobro moramo razmisliti, čez tri dni bo nova tekma,« se potihem vendarle veseli vrnitve enega od ključnih mož, ki v veliki meri vpliva na tako rekoč vse premike, od kadrovskih do taktičnih.