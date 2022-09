Slovenci na isti večer z Milanom, Benfico in Atleticom

V prvi sezoni nogometnega prvenstva 1991/92 v samostojni Sloveniji je naslov prvaka osvojila SCT Olimpija, pokalni zmagovalec je bil Maribor Branik, tretje mesto na lestvici takrat kar 21 prvoligašev pa je osvojilo moštvo Belvedur Izole. To so bili tudi naši prvi predstavniki v tekmovanjih Evropske nogometne zveze (Uefa). V 1. kolu so prav vsi imeli za tekmece velikane svetovnega nogometa; Olimpija se je pomerila z Milanom, Maribor je evropsko premiero proslavil z madridskim Atleticom, Izola pa z Benfico iz Lizbone. Seveda so podalpski nogometni palčki 16. in 30. septembra 1992 doživeli gladke poraze, skupni izid je bil 1:24, častni zadetek je na štadionu Vicente Calderon zabil Bošnjak Mirsad Bičakčić, ki je tisto poletje iz Izole prestopil v Maribor.