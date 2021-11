Slovenci se počutijo kot doma: Slovakom ne pomaga niti loterija

V nadaljevanju preberite:

Slovence so pričakale na Slovaškem podobne razmere kot v domovini, na las podobna naroda se podobno odzivata tudi na izzive, ki jih prinaša trdovratna pandemija. Preverite, kakšno okolje vlada v Bratislavi in Trnavi, torej na prizorišču nogometne tekme med Slovaško in Slovenijo. Zakaj Slovakom ni uspelo cepiti več kot 44 odstotkov prebivalcev kljub spodobni finančni nagradi vlade za vse cepljene med 1. avgustom in 31. oktobrom? Ob tem je država finančno nagrajevala prebivalce, ki so za cepljenje prepričali druge. Državi in nogometni reprezentanci druži še marsikaj, več v članku.