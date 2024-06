Odzivi na uspeh nogometašev: Zgodovinsko!

Noč po dnevu D še kar prinaša odzive z vseh strani. Včerajšnja uvrstitev v osmino finala je bila za slovensko nogometno reprezentanco po besedah predsednice države Nataše Pirc Musar zgodovinska. Kot je zapisala na omrežju X, je slovenska ekipa s svojo nepopustljivostjo na dan državnosti spisala zgodovino. Predsednica republike ni bila edina, ki je kot zgodovinski uspeh označila slovenski preboj med 16 najboljših nogometnih reprezentanc na stari ceni.

Na družbenem omrežju vlade republike Slovenije so zapisali: »Draga ekipa. Državi ste poklonili najlepše rojstnodnevno darilo! Čestitke za borbenost, odlično igro in uvrstitev v osmino finala Eura 2024. Slovenija diha z vami! «

Domači reprezentanci je čestitala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Med navijači v nemškem Kölnu je bil tudi nekdanji obrambni minister Roman Jakič.

Pri Slovenski železnicah so nogometašem prav tako čestitali za zgodovinski uspeh.

Slovenijo, ki je, kot lahko zasledimo na socialnih omrežjih, tudi na tokratni tekmi dokazala, da je »športni fenomen«, danes čaka ugibanje, kdo bo njen nasprotnik v njeni prvi uvrstitvi v osmino evropskega prvenstva.

Tuji komentatorji se pri poročanju ne izognejo dejstvu, da ima narod z le nekaj več kot dvema milijonoma prebivalcev tako neverjetne športne uspehe.

Navijači na tekmi Slovenija Anglija 25.6.2024 Ljubljana Slovenija Foto Jože Suhadolnik

Slovenija je prvič na EP nastopila leta 2000, v letih 2002 in 2010 pa je igrala na svetovnih prvenstvih. Takrat je vselej izpadla po skupinskem delu, tokrat pa ji j z uvrstitvijo med 16 najboljših reprezentanc uspel največji uspeh v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa.

Ne le številne slovenske navijače v nemškem Kölnu, ampak tudi na ulicah Ljubljane in drugih domačih in tujih mest, kjer so spremljali obračun, je zajela prava evforija.

Razumljivo je, da se angleški navijači tega trenutka niso prav zelo veselili.

Čeprav bi Anglija potrebovala predstavo, da oživi svoje navijače v Nemčiji po napornih uvodnih tekmah na Euru 2024 proti Srbiji in Danski, naj bi bili ti prepričani, da angleška zvezdniška ekipa ni pokazala svojih moči. Kot piše Guardian, je Angliji primanjkovalo prodora in kakovosti tam, kjer je bilo najbolj pomembno.

Kljub temu, da je skoraj celotno tekmo prevladovala v smislu posesti in ozemlja, ni bilo velike priložnosti, niti v trenutku, ko je bil slovenski vratar Jan Oblak na resni preizkušnji in je obranil slovenski gol.

Šaljivo so se na angleški remi, ki je bil zanje pravzaprav poraz, odzvali pri letalski družbi Ryanair. »Dovolj je, gremo domov,« so zapisali na družbenem omrežju X. Pri Ryanair so sicer znani po tem, da se na družbenih omrežjih pogosto šalijo in z objavami nasmejijo sledilce.