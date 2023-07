Angleži evropski prvaki do 21 let

Angleška nogometna reprezentanca je novi evropski prvak do 21 let. V finalu v Batumiju v Gruziji so angleški upi premagali Španijo z 1:0 (1:0).

Tako Španci kot Angleži so imeli v prvem polčasu finala, v katerem je vlogo četrtega sodnika opravljal Rade Obrenović, nekaj lepih priložnosti, v 44. minuti pa je kapetan Anglije Taylor Harwood-Bellis, sicer branilec mlade ekipe Manchester Cityja, s strelom z glavo zadel stičišče prečke in vratnice.

V sodniškem dodatku prvega dela igre pa so Angleži povedli, ko je žoga po prostem strelu še enega člana Cityja Cola Palmerja zadela Liverpoolovega Curtisa Jonesa v živem zidu, spremenila smer in presenetila Arnaua Tenasa, vratarja Barcelone.

V 51. minuti so Španci zadeli, z glavo je streljal Abel Ruiz, a je bil napadalec Brage v prepovedanem položaju. Tako Angleži kot Španci so imeli v drugem delu znova kar nekaj lepih priložnosti, a so Angleži zadržali minimalno prednost in EP končali brez prejetega gola.

In to kljub temu, da je sodnik po pregledu posnetka v 97. minuti dosodil najstrožjo kazen za Špance. To je izvedel Ruiz, nad katerim je bil tudi strojen prekršek, vendar se je izkazal vratar Anglije James Trafford, čigar matični klub je tudi City, a ga bo ta najverjetneje za več kot 15 milijonov evrov prodal Burnleyju. Mladi čuvaj mreže je nato obranil še strel po odbiti žogi in tako postal junak Otočanov.

Angleži, ki so v polfinalu s 3:0 odpravili Izrael, so bili v tej starostni kategoriji doslej dvakrat prvaki, in sicer 1982 in 1984, medtem ko so Španci, ki so v boju za finale s 5:1 premagali Ukrajino, staro celino pokorili 1986, 1998, 2011, 2013 in 2019.

Najboljši strelci turnirja so bili s po tremi goli Španca Ruiz in Sergio Gomez (Manchester City) ter Ukrajinec Hehorhij Sudakov (Šahtar Doneck).

Na turnirju, ki se je začel 21. junija in ki ga je ob Gruziji gostila še Romunija, je tekmovalo 16 ekip. Ta je dal tudi odgovore na to, kdo bo zastopal Evropo na olimpijskih igrah 2024 v Parizu – ob gostiteljici Franciji še Španija, Izrael in Ukrajina.