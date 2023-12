Slovenska reprezentanca v Kopru lovi prvo zmago

Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo danes nadaljevala s tekmami v ligi narodov. V Kopru na Bonifiki bodo danes ob 18. uri gostile reprezentanco Bosne in Hercegovine, s katero so na prvi tekmi v Zenici remizirale z 1:1.

Pod vodstvom selektorja Saše Kolmana Slovenke obljubljajo napredek v igri, predvsem pa proti BiH pričakujejo domačo zmago in tri točke. »Reprezentanco Bosne in Hercegovine poznamo s prve tekme. Njihove nogometašice so zelo agresivne, imajo pa v svoji igri precej prostora, ki ga moramo izkoristiti. S pravo igro lahko pridemo do pravih priložnosti in tudi zmagamo lahko,« pred tekmo pravi vezistka Kaja Korošec.

Slovenija je na dosedanjih štirih tekmah zbrala tri remije in poraz in s 3 točkami zaseda 3 mesto v skupini B4. BiH je prva z 8 točkami, Čehinje so jih zbrale 7, zadnja Belorusija pa 2.