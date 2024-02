Slovenski nogometaši bodo igrali v zanimivi skupini

Pristojni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) so v Parizu izžrebali skupine za četrto izvedbo lige narodov. Slovenska reprezentranca bo igrala v skupini 3 lige B skupaj z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom. Tekmovanje se bo začelo septembra.

Vsako moštvo bo odigralo šest tekem, po tri doma in v gosteh. Dvoboji skupinskega dela bodo od 5. do 7. septembra, od 8. do 10. septembra, od 10. do 12. oktobra, od 13. do 15. oktobra, od 14. do 16. novembra in od 17. do 19. novembra.

Tako imenovana končnica, ki je novost v tekmovanju, bo med 20. in 25. marcem prihodnje leto. V njem bodo za obstanek oziroma napredovanje iz ene v drugo ligo tretjeuvrščene ekipe iz lige A igrale proti drugouvrščenim iz lige B, tretjeuvrščene iz lige B proti drugouvrščenim iz lige C, najboljši dve četrtouvrščeni ekipi iz lige C pa proti drugouvrščenima v ligi D.

Zmagovalci skupin v ligah B, C in D bodo sicer avtomatsko napredovale v višjo ligo, najslabši v A, B in C pa bodo zdrsnili v nižjo ligo.

V ligi A se bodo v četrtfinale prebile prvo- in drugouvrščene ekipe, štiri zmagovalke se bodo nato merile na zaključnem turnirju, ki bo med 4. in 8. junijem 2025, gostila pa ga bo ena od udeleženk.