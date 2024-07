Slovenski prvak tako močan, da lahko v Evropi brusi formo ligaški štart za Bravo

V nadaljevanju preberite:

Celjani so prvih 90 minut prvega kvalifikacijskega kola za ligo prvakov kot edini od slovenskih predstavnikov v Evropi izpeljali vrhunsko (5:0) in so pred današnjim povratnim dvobojem (19.00) na polepšani Areni Z'dežele proti estonskemu prvaku Flori lahko povsem v ritmu naslednjih tekem: najprej prve ligaške proti Bravu, potem pa še prve tekme 2. kola kvalifikacij. Kdo bo drugi evropski tekmec slovenskih prvakov, slovaški Slovan ali makedonska Struga, bodo Celjani izvedeli jutri. Klub iz Bratislave bo v gosteh branil prednost iz prve tekme s 4:2.

Od gostovanja v Estoniji so Celjani izpeljali še en pomemben prestop, iz Domžal so pripeljali obetavnega zveznega igrala Jošta Piška, s čimer so ujeli vznemirljivega igralca za prihodnost in hkrati okrepili konkurenco v zvezni vrsti. Tudi estonski prvak je povlekel pričakovano potezo, po kateri so vodilni možje dali vedeti, da niti po naključju niso pričakovali, da bo moštvo v prvi tekmi izgledalo kot "boksarska vreča za nabijanje". Glavni trener Norbert Hurt je odstopil, v Celju bo Floro vodil Taavi Viik.