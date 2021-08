Slovenski up pomagal »rdečim bikom« do lige prvakov

Benjamin Šeško (levo) je potrdil veliko nadarjenost. FOTO: Claus Bech/AFP

Veliki slovenski nogometni upje bil med glavnimi junaki povratne tekme kvalifikacij za ligo prvakov med Salzburgom in Brøndbyjem na Danskem. Mladi Radečan je bil z golom in podajo med najzaslužnejšimi za zmago ter tretje zaporedno napredovanje avstrijskih »rdečih bikov« v skupinski del najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.Šeško se je med strelce vpisal že v četrti minuti, pičlih šest minut pozneje pa so nadarjenemu 18-letnemu napadalcu pripisali še podajo ameriškemu soigralcu, ki je zadel za 2:0. V 62. minuti so gostitelji z zadetkomznižali rezultat na 1:2, za kaj več pa je Brøndbyju zmanjkalo časa in moči.Nogometaši Salzburga, za katere je 193 centimetrov visoki Radečan igral do 71. minute, ko ga je zamenjal Švicar, so se na koncu veselili zmage z 2:1 in napredovanja s skupnim izidom 4:2. Že prvo tekmo so namreč pred svojimi navijači prav tako dobili z 2:1.V skupinski del lige prvakov so se nocoj – ob Šahtarju iz Donjecka, ki je doma proti Monacu po podaljšku iztržil neodločen izid 2:2 (74.,114. ag.;18., 39.) za skupno zmago s 3:2 – uvrstili tudi igralci Sheriffa iz Tiraspola (ni bilo v kadru). V povratnem dvoboju so se Moldavci z nogometaši zagrebškega Dinama na Maksimiru razšli brez zadetkov. Prvo tekmo so doma odločili v svojo korist s 3:0.Žreb skupinskega dela lige prvakov bo jutri ob 18. uri, za evropsko in konferenčno ligo pa v petek ob 12.00 oziroma ob 13.30.