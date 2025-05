Slovensko slavje tudi na Poljskem

Pisali smo o izjemnem nedeljskem slavju v Kvarnerju, kjer so nogometaši Rijeke z našim reprezentantom Dejanom Petrovićem osvojili naslov hrvaških prvakov. Druge šampionske lovorike zapored sta se veselila – in temu primerno je bilo razpoloženje množice na štadionu in v mestu, žal tudi s sedmimi poškodovanimi varnostniki – Jon Gorenc Stankovič in Tomi Horvat v naši severni soseščini pri Sturmu v Gradcu, še bolj bučno pa je bilo v Poznanu.

Pred enim letom je poljski naslov osvojila Jagellonia, pozneje tekmec Olimpije v konferenčni ligi, zdaj je najboljši Lech. Več kot 40.000 navzočih se je razveselilo zmage na štadionu, ki so ga v Poznanu uredili za euro 2012, močan aplavz je doživel tudi 29-letni Ljubljančan Dino Hotić. Boj za lovoriko je bil negotov, na koncu je Lech zbral točko več kot drugouvrščeni Rakow Czestochowa.

»Z Mariborom sem se veselil petih naslovov državnega prvaka, toda obenem sem tudi občutil, kako boleči so porazi, ko se boriš za lovoriko in je nato ne osvojiš. Močno smo si želeli 1. mesto, smo pa morali do zadnjega garati zanj,« je dejal za TVP Sport ta reprezentant Bosne in Hercegovine, ki je za Lech v tej prvenstveni sezoni zbral 27 nastopov ter kot nogometaš zvezne vrste prispeval pet golov.