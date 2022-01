Slovenski dan D v Amsterdamu

Selektor Finske zelo dobro pozna Slovence

Finci prvič sodelujejo na velikem tekmovanju v futsalu. Potem ko so v uvodni tekmi z Italijani iztržili neodločen izid (3:3) ter v drugi po vodstvih z 1:0 in 2:1 izgubili s Kazahstanci (2:6), so še vedno v igri za napredovanje. Za to bi morali premagati Slovence ter upati na največ remi Italijanov proti Kazahstancem. V finskem taboru pred današnjim dnevom D ugotavljajo, da Slovenija nima toliko posamične kakovosti kot, denimo, Kazahstan, pričakujejo pa taktično bitko, pri čemer veliko stavijo na svojega selektorja, Hrvata Mića Martića, ki zelo dobro pozna slovenske igralce. M. Š.