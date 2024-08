Slovo od Šiške in od Evrope

Nogometaši Brava so na povratni tekmi 2. kola konferenčne lige v Ljubljani izgubili proti Zrinjskemu iz Mostarja z 1:3 (1:1). Ljubljančani so tako izpadli iz evropskih tekmovanj, čeprav so prvo tekmo v gosteh dobili z 1:0.

Šiškarji so se za nekaj časa poslovili od stadiona v Šiški, ki ga bodo prenovili, kljub dobremu izhodišču s prve tekme pa so se v svoji prvi evropski sezoni poslovili tudi od mednarodne scene. Na domači zelenici so pokazali dokaj enakovreden boj, v zadnjih minutah pa zapravili tudi izvrstno priložnost za podaljšek.

Bravo se tako poslavlja od evropskega udejstvovanja, Zrinjski pa se bo v naslednjem krogu meril s poražencem obračuna med grškim Panathinaikosom Andraža Šporarja, Adama Gnezde Čerina ter Benjamina Verbiča in bolgarskim Botevom Plovdivom Alena Korošca.

Na težkem terenu, ki ga je razmočil naliv, so gosti na razprodanem objektu takoj prevzeli terensko pobudo, gostitelji pa so se osredotočili predvsem na branjenje prednosti s prve tekme in iskanje priložnosti v protinapadih. Enega teh bi lahko bolje končal Martin Pečar v 12. minuti, a mu jo je pri strelu zagodla tudi voda na zelenici.

Bravo: Zrinjski 1:3 (1:1); skupno 2:3 Športni park Šiška, gledalcev 2000 sodniki: Jaanovits (Est). Strelci: 0:1 Mulahusejnović (16), 1:1 Tučić (21), 1:2 Jakovljević (66), 1:3 Mlinar (80). Bravo: Orbanić, Jovan, Rodrigues, Jakšić, Španring, Štravs (od 81. Trdin), Selan, Stanković (od 81. Gidado), Ivanšek, Pečar (od 60. Poplatnik), Tučić. Zrinjski: Marić, Tičinović, Barišić, Jakovljević (od 74. Šunjić), Ćorluka (od 87. Memija), Ivančić, Posavec (od 61. Abdurahimi), Mlinar, Ćuže, Topić (od 46. Malekinušić), Mulahusejnović (od 87. Sabljić).

V 16. minuti pa se je razveselilo nekaj sto navijačev Zrinjskega. Akcijo sta za vodilni zadetek sta poskrbela stara znanca slovenskih zelenic, Ivan Posavec, še v prejšnji sezoni pri Olimpiji, je podal z leve strani v osrčje kazenskega prostora, Nardin Mulahusejnović, nekdanji član Kopra, Mure in Maribora, pa se je otresel svojega čuvaja in zanesljivo ugnal Matijo Orbanića.

Pet minut pozneje pa so se v vse bolj enakovredni predstavi razveselili tudi domači navijači. Lan Štravs je žogo poslal za hrbet obrambe gostov, kamor je stekel Milan Tučić, ki je na koncu brez težav ugnal še Marka Marića v vratih gostov.

V 63. minuti je kmalu po vstopu v igro nase opozoril Matej Poplatnik, lepo prišel do odprtega strela, na koncu pa slabo zaključil. Tri minute pozneje pa je Zrinjski spet povedel, po prostem strelu je iz bližine ob nepozorni domači obrambi zadel Slobodan Jakovljević. V 80. pa je bilo že 3:1, potem ko je s prostega strela z več kot 20 metrov zadel Frano Mlinar.

V 84. minuti se je Nemanja Jakšić odločil za strel od daleč, vendar je vratar gostov preprečil zadetek Brava, v 86. minuti pa je ljubljanska zasedba zapravila izjemno priložnost za podaljšek,, a je najprej Victorju Gidadu strel iz bližine obranil Marić, Poplatnik pa je odbito žogo poslal čez vrata.