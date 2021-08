Sobočani prišli z dvignjeno glavo, z njo bi tudi odšli

V nadaljevanju preberite:



Vdaje še ni, toda za nogometaše slovenskega nogometnega prvaka Mure je nocojšnja povratna tekma zadnjega kola kvalifikacij za evropsko ligo proti Sturmu v Gradcu (21.00) že v službi bitk za domače prvenstvo in evropskih v konferenčni ligi. Napredovanje v razred višje tekmovanje, evropsko ligo, bi bil podvig brez primere: na gostujočem pragu bi morali Prekmurci po domačem porazu z 1:3 ugnati Štajerce najmanj s tremi goli razlike.Šimundža in nogometaši v najlažji tekmi sezone ne morejo izgubiti prav ničesar, razen kakšne nesrečne poškodbe. A so krepko oslabljeni. Najboljši igralec Luka Bobičanec je staknil poškodbo že v Fazaneriji, Nik Lorbek pa počasi okreva po zlomljenem nosu pred desetimi dnevi.