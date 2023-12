Sodišče presoja tudi pravilo o doma vzgojenih nogometaših

Evropski nogomet je ta teden pred pomembnimi prelomnicami. V ospredju je četrtkova sodniška odločitev o tako imenovani superligi, isti dan pa bo znana tudi tožba belgijskega kluba Royal Antwerpen proti pravilu o obveznem igranju osmerice doma vzgojenih nogometašev v posameznih moštvih.

Klub na sodišču zastopa morda »najbolj znan nogometni odvetnik sveta« Jean-Louis Dupont, ki se je v zgodovino vpisal leta 1995 z razsodbo v primeru Bosman in posledično malo nogometno revolucijo. Takrat je na sodišču Evropske unije dosegel prelomno odločitev, da nogometaš, ki se mu izteče pogodba, lahko brez odškodnine zapusti klub.

Pravilo stopilo v veljavo v sezoni 2008/09

Sodišče je takrat ob močnem nasprotovanju Evropske (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa) izenačilo pravice nogometašev z drugimi delojemalci, s čimer je za nogometaše padla tudi takrat veljavna omejitev števila tujih nogometašev po posameznih moštvih, saj so imeli nogometaši iz unije pravico zaposlovanja povsod znotraj EU. Kaj hitro se je to preneslo tudi na nogometaše, ki ne prihajajo iz držav članic EU.

Zdaj se je Dupont lotil pravila o doma vzgojenih nogometaših, ki je stopilo v veljavi v sezoni 2008/09 in ki klubom narekuje, da morajo imeti v svojih moštvih med 25 nogometaši vsaj osmerico doma vzgojenih igralcev. Uefa je na ta način želela vzpodbuditi klube, naj še naprej vzgajajo talente, saj je po primeru Bosman z odhodom brez vsakršne odškodnine padlo zanimanje za vzgojo mladih nogometašev. V Royal Antwerpnu pa temu nasprotujejo.

Dupont se je dan pred odločitvami dotaknil tudi tožbe v primeru superlige, kjer ocenjuje, da bi razsodba, ki bi dala prav snovalcem superlige, povzročila novo revolucijo v športu, saj bi Uefa izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj. »V tem primeru ne gre za ureditev trga dela, ampak za osnovne okvire, v katerih se lahko na nogometnem trgu organizirajo tekmovanja. Vsekakor obstaja potencial, da bo razsodba deseta potenca primera Bosman,« nemška tiskovna agencija dpa povzema Duponta.