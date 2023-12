Superligo zasnovali na prtičku za šankom v baru ob šestih zjutraj

Bolj se približuje razglasitev sodbe sodišča Evropske unije (CJEU) v primeru superliga proti Uefi in Fifi, bolj (p)ostajajo živčne določene strukture v evropskem in svetovnem nogometu. O tem je za spletni portal Caughtoffside.com spregovoril tudi vselej pronicljivi Javier Tebas, predsednik španske lige, ki je nedavno dobil nov mandat. Tebas je bil nedavno v Džedi in tesno sodeluje s saudskimi oblastmi. La Liga je namreč sklenila sodelovanje s organizacijo Visit Saudi, naslednje leto bo tam odprla tudi pisarno.

»Perez dela na tem projektu od leta 2003«

»Priznam, pred tremi leti sem dejal, da Saudska Arabija uporablja vrhunski šport za piljenje svojega ugleda v svetu. Tedaj nisem vedel dovolj o njenih načrtih. Odtlej sem opazil velik napredek v tej državi, močno se je spremenila. Bolj je odprta in napaka bi bila, če ne bi spremenil svojega mnenja,« je zatrdil Tebas, ki želi razviti tesnejši odnos s Savdijci vse do svetovnega prvenstva, ki bo leta 2034 v tej arabski kraljevini.

Tebas premore mnenje tudi o t. i. superligi, torej o tekmovanju zaprtega formata, ki je aprila 2021 propadlo v pičlih dveh dneh po silovitem uporu večine deležnikov v nogometu in politiki. V projektu sta ostala dva kluba in pol, potem ko se je Juventus distanciral od Reala in Barcelone. Slednja stavita na dva bankirja v podjetju A22, ki promovira t. i. superligo. Sodba CJEU bo znana 21. decembra, torej ta četrtek.

Aleksander Čeferin je bil aprila 2021 v prvi bojni vrsti proti projektu superlige. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

»Predsednik Reala Florentino Perez dela na tem projektu od leta 2003,« je zatrdil Tebas in razkril, da je tudi sam navijač Reala: »Rezultat sodbe bo v vsakem primeru dober za Pereza, saj bo zanesljivo v sodbi našel nekaj, česar se bo lahko v svojem odzivu oprijel. Kot odvetnik namreč menim, da bo sodba dolga. Moj pogled na superligo pa se ni spremenil, to je slab projekt. Nekoč sem rekel, da je ideja za superligo nastala ob štirih zjutraj za šankom in na zadnji strani nekega prtička. danes bi šel še dlje: ideja je nastala ob šestih zjutraj za istim šankom!«