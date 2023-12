Napovedali veliki pok tudi v Nemčiji

V nadaljevanju preberite:

November 1999, 2001, 2009 in 2023, to so mesec in letnice, ki v slovenskem koledarju največjih športnih podvigov pomenijo, da je nekaj velikega opravila slovenska nogometna reprezentanca. Po prvi uvrstitvi na evropsko prvenstvo in nato dve leti pozneje še na svetovno prvenstvo pod taktirko selektorja Srečka Katanca je v obrnjenem vrstnem redu – najprej mundial, nato evropsko prvenstvo – »Srečka«, »Zlatka«, »Robija« in druge junake letos ujel še Matjaž Kek. Slovenija se je uvrstila na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Prvič na veliko tekmovanje brez dodatnih kvalifikacij.

Slovenski preboj na prvo veliko tekmovanje po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki je imel najdaljšo »čakalno dobo«. Štirinajst let, sedem kvalifikacijskih ciklusov, od tega štiri za euro, enkrat so padli na zadnji prepreki v dodatnih kvalifikacijah za EP 2016, so izpeljali štirje selektorj