Kaj bo opravil Panathinaikos, kaj favorizirana Bayern in Barcelona?

Sreda prinaša bogat urnik v nogometnih prvenstvih po vsej stari celini. Ritem tekem ne popušča niti v najmočnejših ligah v Evropi, kakršne so lige v Nemčiji, Španiji in Franciji, aktivnost ohranjajo tudi v Srbiji in Grčiji, oživelo bo turško prvenstvo, ki je bilo nedavno – z dekretom predsednika Erdogana – prekinjeno zaradi incidenta, ki ga je zakuhal predsednik Ankaragucuja.

Prvi bodo tako igrali prav v Turčiji, že ob 15. uri bo tekma v Kayseriju, kjer bo gostoval Fenerbahče. Miha Zajc v majici slednjega najbrž še ne bo nared za igro. Le tri ure pozneje bosta dve privlačni tekmi na Balkanskem polotoku. Panathinaikos, čigar barve branijo Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, bo gostoval v Volosu, pri čemer ima zanimivo izhodišče – vodilni kvartet PAOK, AEK, Panathinaikos in Olympiakos loči le točka.

Ob isti uri bodo igrali na štadionu JLA tudi beograjski derbi med Partizanom in Crveno zvezdo. Slednja beži črno-belim le za dve točki. Med zadnjimi bo krenil po točke v Reimsu Le Havre, ki ga vodi Luka Elsner (21.00), prej bodo dvoboji Barcelona – Almeria (19), Wolfsburg – Bayern in Leverkusen – Bochum (19).