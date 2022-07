Sodnikom v Katarju na pomoč tudi »polavtomatski« VAR

Gre za polavtomatski sistem SAOT, ki ga poganja umetna inteligenca in bo nadomestil ročno »risanje« črt v posebej dvomljivih situacijah. S tem naj bi dosojanje prepovedanih položajev postalo hitrejše in natančnejše ter tudi preglednejše za navijače na štadionu in pred TV-sprejemniki. V žogo bodo namestili poseben senzor, ki bo 500-krat na sekundo štel udarce, zato bo tudi trenutek oddaje žoge pri odločanju o prepovedanih položajih natančnejši kot kdajkoli. Položaj igralcev na zelenici bo spremljala tehnologija, ki je podobna tisti, ki so jo do sedaj uporabljli na golovi črti. Odločanje VAR naj bi se tako skrajšalo s povprečno 70 na največ 25 sekund, končno odločitev pa bo navijačem predstavila 3D-animacija.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je SAOT preizkušala zadnja tri leta, prvič so ga lahko navijači v živo spremljali na klubskem svetovnem prvenstvu februarja v Katarju.

»Ko VAR-sodniki delajo na zelo zapletenem primeru prepovedanega položaja, čas zanje kar leti. Za trenerje, igralce in gledalce pa je povsem drugače,« je dejal šef odbora sodnikov Fife, legendarni Italijan Pierluigi Collina. »Natančnost lahko še vedno izboljšamo. Fifa je delala na polavtomatski tehnologiji, ki sodniku omogoča hitrejšo in natančnejšo odločitev pri dosojanju prepovedanega položaja. Vsi testi so bili zelo uspešni in zato se je Fifa odločila uporabiti polavtomatsko tehnologijo na SP v Katarju leta 2022.«

Še vedno je možno, da bo na odločitev VAR potrebno čakati več kot 25 sekund, a le v primeru, ko bo šlo za res zapleten dogodek ali ko bo potrebno presojati o tem, če je napadalec denimo oviral pogled vratarja ali kako drugače vplival na igro pred dosego zadetka.