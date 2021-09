Oblak dobil obračun s Kramarićem in ohranil začetnih 0:0

Oblak ustavil Kramarića

Začetni postavi:

V postavo Slovenije se je za spektakel na Poljudu pričakovano vrnil proti Malti še kaznovani, selektorpa se je odločil, da bo še naprej zaupalv zadnji vrsti inČerinu na sredini igrišča, ki jo je učvrstil tudi postavni. Iličiću je družbo v konici napada delal zdaj že povsem standardni. Hrvaški selektorob povratku svetovnih podprvakov v Split, ki nikoli ni slovel kot najsrečnejše prizorišče za ognjene, ni kalkuliral in v boj krenil z na papirju verjetno najmočnejšo enajsterico, v kateri sicer spet ni bilo poškodovanih kapetanain vratarjaje po levem krilu uspel prodreti že v prvem hrvaškem napadu, njegov strel z roba kazenskega prostora pa je bil lahek plen za gostujočega kapetana. Nekaj prostora se je ob koncu tretje minute ponudilo tudi, čigar strel pa tokrat z desne polovice kazenskega prostora ponovno ni bil niti malo nevaren. Oblak je brez težav ujel tudi strel z glavo Hrvatov v peti minuti. Sledilo je rahlo zatišje, a spet je bilo v slovenskem kazenskem prostoru po zaslugi Perišića vroče v deseti minuti, kombinacijo domačih pa je v zadnjem hipu blizu roba vratarjevega prostora ustavil Gorenc Stanković.Po prvih 15 minutah je imela Slovenija sicer rahlo premoč v posesti in izvajala dober pritisk na hrvaško zadnjo vrsto, pri čemer je spet prednjačil neutrudni Šeško. Vse se je zdelo že izgubljeno, ko je Perišić vnovič pobegnil po levem boku in podal krasno žogo v sredino, kjer je imel Kramarić več sekund časa, da z okoli 10 metrov pomeri mimo Oblaka, ki pa ga je pričakal z izvrstno parado.Slovenski nogometaši so na prvi medsebojni tekmi v prvem kolu zmagali z 1:0, zadel je, ki je bil strelec edinega gola tudi ob zadnji zmagi Slovenije v kvalifikacijah za SP 2022 proti Malti.Slovenci so se v sosedski derbi v Splitu podali s tretjega mesta ne lestvici in sedmimi točkami, Hrvati skupaj z Rusi vodijo z desetimi. To bo enajsti medsebojni obračun, marčevska zmaga je bila zgodovinska prva za Slovenijo, ki je prej s Hrvaško šestkrat izgubila in še trikrat remizirala, enkrat ravno v Splitu na nepozabnem obračunu leta 1997, na katerem je tri gole za končnih 3:3 dosegel napadalecTo je bila hrvaška reprezentanca, ki je leto kasneje spisala zgodovino in pod taktirkoosvojila bronasto odličje na SP v Franciji. Pod vodstvom trenutnega selektorja Dalića so Hrvati leta 2018 storili še korak več in se prebili v veliki finale SP v Rusiji ter osvojili srebro.Glavni sodnik nocojšnje tekme je FrancozIvušić; Barišić, Vida, Lovren, Juranović, Kovačić, Brozović, Perišić, Livaja, Pašalić, Kramarić.Oblak; Stojanović, Bijol, Mevlja, Balkovec; Gorenc Stanković, Kurtić, Lovrić, Gnezda Čerin; Iličić, Šeško.