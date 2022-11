Angleške lepotice zehale, večeri na ladji so namreč pestri

Več britanskih časnikov se je dan po dvoboju Anglije in Združenih držav Amerike v skupini B po remiju brez golov, več priložnosti so si sicer priigrali Američani, odločilo za naslov »Yawn in the USA« (Zehanje v ZDA, op. a.), na naslovnicah pa so se znašle zdolgočasene partnerice angleških nogometašev, ki niso uspele skriti razočaranja nad predstavo na zelenici.

Tabloidi so se že razpisali o pregrešno dragi nastanitvi – družine angleških nogometašev gosti luksuzna križarka –, tabloid The Sun pa je šel še korak dlje in razkril podrobnosti enega zadnjih večerov na ladji MSC World Europa, ki je zasidrana ob obali Dohe.

Skupni »zapitek«, šlo naj bi večinoma za alkoholne pijače, je bojda že presegel 20.000 evrov, seveda ne zgolj v enem večeru. Na računu je moč najti tudi steklenice šampanjca v vrednosti 300 evrov, pa tudi »premium« koktajle.

»Popilo se je toliko, da so morali dan kasneje v baru obnoviti zaloge. Na karaokah so se slišale pesmi Three Lions (priljubljena pesem, ki je od leta 1996 in domačega eura neuradna himna reprezentance, op. a.) in Sweet Caroline,« je zapisal The Sun. Dodali so, da zaenkrat še ni jasno, kdo je (bo) poravnal račun, naj pa bi že vnaprej pokril vse stroške konzumacije pred prihodom vesele druščine v Katar.

