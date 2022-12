Direktor reprezentanc prva žrtev novega nemškega poloma

Direktor reprezentanc in akademije pri Nemški nogometni zvezi (DFB), Oliver Bierhoff, je odstopil s položaja po novem velikem neuspehu članske izbrane vrste na velikih tekmovanjih. Nemčija je že drugič zapored svetovno prvenstvo sklenila po skupinskem delu, lansko evropsko prvenstvo pa v osmini finala. Bierhoff je imel sicer sklenjeno pogodbo do eura 2024, ki ga bo gostila ravno Nemčija.

»V zadnjih štirih letih nam ni uspelo graditi na prejšnjih uspehih in navijačem ponuditi vnovičnega razloga za slavje. Nekatere odločitve, za katere smo bili prepričani, da so prave, so se izkazale za napačne. Nihče tega ne obžaluje bolj kot jaz, zato prevzemam odgovornost,« je v izjavi za javnost dejal Bierhoff, ki je dve leti po svoji zadnji reprezentančni tekmi postal direktor reprezentance in na DFB deloval zadnjih 14 let.

Leta 2018 je postal direktor vseh reprezentanc in nemške akademije, letos pa je bil deležen novega napredovanja.

»Bierhoff je opravil izvrstno delo,« ga je pohvalil predsednik DFB Bernd Neuendorf. »Čeprav smo na zadnjih turnirjih zaostali za športnimi cilji, bo njegovo delo za večno povezano z našim uspehom na svetovnem prvenstvu v Braziliji,« je dodal.

Takrat je Bierhoff po mnenju številnih naredil ključno potezo in za pripravljalni tabor izbral letovišče Campo Bahia na severovzhodu države, kjer je lahko selektor Joachim Löw z varovanci v miru koval pot do zlate kolajne. Po slovesu Bierhoffa je negotova tudi usoda selektorja Hansija Flicka, ki je po zadnji tekmi, Nemčija je s 4:2 premagala Kostariko, dejal, da se bo nemški nogomet »v kratkem« podal v novo smer.