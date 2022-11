Komaj polnoletni vezist najmlajši strelec po Peleju

Gavi, ki je postal tudi najmlajši z nastopom za Španijo na velikih tekmovanjih, je v 74. minuti mojstrsko zadel za 5:0 proti Kostariki, na starostni lestvici pa je zaostal le za Mehičanom Manuelom Rosasom (18 let in 93 dni, SP 1930) ter legendarnim Brazilcem Pelejem, ki je v finalu SP 1958 na Švedskem mrežo zatresel s 17 leti in 249 dnevi. Španija je v velikem slogu začela z nastopi v Katarju, saj je Kostariko na koncu ugnala s kar 7:0.

»Nisem si mogel niti predstavljati, da bom pri tej starosti tu, kjer sem. Tako srečen sem, da sem lahko tu, a to je zgolj en korak. Moram nadaljevati v tem slogu,« je po dvoboju dejal Gavi, ki ga je italijanski časnik Tuttosport letos okronal za najboljšega mladega nogometaša minule sezone, Mednarodna nogometna zveza pa ga je izbrala za najboljšega posameznika sredine tekme.

»Tekma je bila izvrstna. Od prve minute smo krenili na zmago in res sem zadovoljen. Zdaj čakamo na naslednjo (dvoboj z Nemčijo, op. a.). Res sem zadovoljen, da sem prejel nagrado MVP, toda danes smo vsi res odigrali izvrstno in vesel sem za vse soigralce. Vem, da sem najmlajši v ekipi in spoštujem vse, toda na zelenici je drugače, tam iz sebe iztisnem najboljše predstave.«

Najbolj enosmerna predstava od leta 1966, morda še dlje

Še nekaj podatkov o španski prevladi proti Kostariki, ki je bila z dolgoletnim vratarjem madridskega Reala Keylorjem Navasom (sedem golov v karieri je, ko je še branil za Levante, trenutni član pariškega PSG prejel le še s strani Barcelone, nikoli pa v reprezentančnem dresu) povsem nemočna: ostala je celo brez strela, Španija pa je zbrala več podaj (1043) in zabeležila najvišjo posest (81,3 %) na kakšni tekmi mundiala od (najmanj) leta 1966, saj za prejšnje turnirje tako natančni podatki niso na voljo.

Tako visoko je leta 2010 nazadnje zmagala izbrana vrsta Portugalske, ki je Severno Korejo premagala s 7:0, nato pa v osmini finala izpadla ravno proti Španiji (0:1). Sredina igrišča Španije je bila povsem Barcelonina z Gavijem, Pedrijem in kapetanom Sergiom Busquetsom, selektor Luis Enrique, nekdanji nogometaš madridskega Reala, Barcelone in trener slednje, pa še ne ve, kdo bo začel proti Nemčiji.

»Od začetka do konca smo nadzirali tekmo, kar je bil naš cilj. Bili smo izjemni v posesti, izjemni pri zaključkih. Vseh 16 igralcev je bilo danes odličnih, a še imamo prostor za izboljšave. Ne vem, kdo bo igral (proti Nemčiji, op. a.), mislim pa, da začetne enajsterice še nisem ponovil,« je namignil Enrique, čigar naslednje javljanje na omrežju twitch bo verjetno nepozabno.