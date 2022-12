Kralj z golovo krono prihaja iz Šlezije

V nadaljevanju preberite:

Pravijo, da v nogometu največ pomenijo goli in tudi na svetovnih prvenstvih ni nič drugače. Nekdo lahko umira v lepoti igre, a tekmovalno bo umrl, če ne doseže zadetka več od tekmeca. Zato so najboljši strelci v svojih reprezentancah čislani in vredni kot suho zlato. Tisti, ki imajo nos za gol, s svojimi soigralci tudi začutijo opojen duh morebitnega končnega zmagoslavja na mundialih. Nemec Miroslav Klose je igral na štirih svetovnih prvenstvih in zabil 16 golov v 24 nastopih. Na večni lestvici mundialskih nogometašev gleda na tekmece s samega vrha lestvice najboljših strelcev, je pa svojo edino krono z elfom slavil na SP leta 2014, ko je bil star 36 let!