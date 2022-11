Največji tekmovalci z nacionalnim projektom le zavajajo

V nadaljevanju preberite:

Z objavo seznama 26 nogometašev za svetovno prvenstvo v Katarju je selektor Združenih držav Amerike Gregg Berhalter sporočil naslednje: s 13 igralci mlajšimi od 25 let in le tremi v razredu 30 ter s povprečno starostjo 25 let in 175 dni bodo Američani na arabskem mundialu nabirali izkušnje za glavni projektni cilj, SP 2026 na domačih tleh.

Nekdanji zvezdniški reprezentant iz SP '94 Alexi Lalas je napovedal, da bo Berhalterjev seznam odraz mešanice romantičnega selektorja in pragmatičnosti. Po objavi je bil kar zadovoljen. »Veselim se vrnitve na SP po osmih letih. To je nadarjena, vznemirljiva in motivirana skupina mladih, ki želi, da bi bila naša država ponosna nanjo. Torej, zaplešimo,« je bil kratek in jedrnat čivk zdajšnjega strokovnega komentatorja.